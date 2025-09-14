「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）左腕の痛みを感じながら、阪神・近本光司外野手は気丈に笑みを浮かべた。途中交代後、試合中にスーツに着替えて帰阪。「今は話せない」と言葉を濁したが、万全を期すため病院で検査に向かった。トップバッターを欠いたチームはサヨナラ敗戦。それでも今季最後となる伝統の一戦で節目の記録に達した。四回だ。２死三塁で打席に立つと、フルカウントから６球目。巨人の先発・横川