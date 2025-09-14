「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）執念の一打でチームを勢い付けた。阪神は九回逆転サヨナラ負けを喫し、今季最後の伝統の一戦を白星で飾れなかった。乱打戦となった中、原口文仁内野手（３３）が五回に代打の代打として今季初安打をマーク。一時同点に追い付く適時打で、一挙７得点を呼び込んだ。負けられないＣＳファイナルＳに向け、経験豊富なベテランが戦線に帰ってきた。原口はバットを放り投げると全力疾