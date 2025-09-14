K―POPの女性グループ「KARA」の元メンバーで現在ソロ活動中のハン・スンヨン（37）が13日、日本での初EP（ミニアルバム）となる「I・恋」（10月3日リリース）のショーケースを都内で開いた。実家の愛犬への思いを自ら日本語で詞にした「I―GOO」などを披露。「いろんな愛を込めたので歌詞も見て」とPRした。日本といえば「ホラー」の印象があるといい「恐怖映画で留学生役をやりたい。お化け役でもいい」と活躍を誓った。