女優の桜田ひより（22）が13日、プロ野球巨人―阪神戦（東京ドーム）の試合前にファーストピッチセレモニーを行った。主演する日本テレビドラマ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」（水曜10・00）の初回放送日の10月8日にちなんで背番号108で登場。「緊張しすぎて足が震えていた」とワンバウンド投球となったが「何点満点中かは言わないですけど、108点です！」と笑顔を見せた。ヤクルト―DeNA戦（神宮）のファーストピッチ