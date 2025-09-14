◇東京六大学野球秋季リーグ戦第1週早大6―3東大（2025年9月13日神宮）連盟創設100周年を迎えた節目の秋季リーグ戦が開幕し、1回戦2試合が行われた。リーグ4連覇を目指す早大は、今秋ドラフト候補の伊藤樹投手（4年）が8回4安打3失点、自己最多の12三振を奪って通算20勝目を挙げた。エース・伊藤樹が通算20勝に到達し、小宮山悟監督の在学時代に並んだ。140キロ中盤の直球を軸に8回4安打3失点の粘りの投球で開幕戦白星。