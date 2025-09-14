亡きご主人が代々受け継いできた思い出の詰まった島根のポツンと一軒家。今もひとりで山へと通い、管理をし続ける女性（85）が語るライフストーリーにゲスト小倉久寛、はいだしょうこも感涙。 ©ABCテレビ 9月14日（日）放送『ポツンと一軒家』のゲストは小倉久寛とはいだしょうこ。幼い頃は山あいの町で育ったという小倉は「川でウナギやアユを捕ったり山にシイタケを採りに行ってサルと会ったりね。番組を観て