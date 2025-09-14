◇東京六大学野球秋季リーグ戦第1週慶大7―7法大（2025年9月13日神宮）慶大は終盤3イニングで7点差を追いつき、引き分けに持ち込んだ。7回1死まで一人も走者を出せない苦戦。2番・小原が中前へ初安打を放って反撃の口火を切った。5―7の9回2死二、三塁では同点の左前適時打。3安打2打点の貢献に「4年生を勝たせたかったので最後は気持ちで打ちました」と笑顔を見せた。堀井哲也監督は「原点に返って好球必打でいこう