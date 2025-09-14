お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が13日、都内でゲスト声優を務めたアニメ映画「キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！」の公開記念舞台あいさつに出席した。舞台となる島で開催されるアイドルフェスの運営委員長役。11歳の娘に伝えたところ「頼むから邪魔だけはするな、と冷静に言われた」と苦笑い。それでも、松岡美里（24）ら声優陣から絶賛され「絶対にフェスを成功させなあかんとい