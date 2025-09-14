「さかな酒場 魚星」中野北口店（筆者撮影）【写真を見る】今勢いがある「さかな酒場 魚星」で出される料理全盛期から店舗数が4分の1近くとなった、海鮮系居酒屋「はなの舞」。コロナ禍による宴会需要の減少などが重なり、いまは新規出店にも消極的だ。一方で、はなの舞の運営元であるチムニーの2025年3月期の売上高は、前年同期比で売上高1.9％増と健闘する。栄枯盛衰が常で、外的環境の影響も受けやすい飲食業界。店舗縮小が進む