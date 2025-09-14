たとえば、思い出されるのは2016年10月６日に行なわれたロシアW杯・アジア最終予選のイラク戦（２−１）だ。１−１で迎えた90＋５分、清武弘嗣のFKは相手ゴール前で跳ね返される。ふわりと浮いたボールに反応したのは山口蛍。落ち際を右足で叩く。鮮やかなボレーシュートを突き刺し、特大の歓喜をもたらした。ボレーシュートに定評のある長崎のキャプテン山口が、９月13日のJ２第29節・大宮戦で魅せた。19分、自陣中央でマ