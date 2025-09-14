ブラックバーンに所属する日本代表MF森下龍矢と日本代表FW大橋祐紀が、ワトフォード戦でチームの勝利に貢献した。チャンピオンシップ（イングランド2部）第5節が13日に行われ、ワトフォードとブラックバーンが対戦した。森下と大橋が先発出場した試合は47分、ブラックバーンが敵陣でパスをつないでいく。そして、大橋がボックス手前からアウトサイドでフリックすると、これに反応した森下は右足でゴールファーサイドへ流し込み