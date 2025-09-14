現地９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが強豪レアル・マドリーと対戦。１−２で敗れ、開幕４戦未勝利となった。キリアン・エムバペのゴールで12分に先制されたソシエダは、38分に敵CBハイセンが決定機阻止で退場し、数的優位となる。だが、44分にも失点し、54分にミケル・オジャルサバルのPKで返すのが精一杯だった。日本代表のアメリカ遠征から帰還した久保は、疲労やメキシコ