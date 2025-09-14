「北京デー」および「インベスト北京大会」が11日、北京首鋼パークで開催された。同イベントにおいて、北京市は投資誘致協力プロジェクト140件を発表し、誘致された投資総額は1397億5000万元（約2兆9000億円）に達した。今回の投資誘致プロジェクトには昌平生命谷国際プレシジョン・メディシン産業パーク投資誘致プロジェクト、懐柔科学シティー産業モデル転換モデルエリア投資誘致プロジェクトなどが含まれ、次世代情報技術や医薬