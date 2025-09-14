太陽光パネルのリサイクルを促進する法案の内容に不備が見つかり、国会への提出を断念する異例の事態となった。再資源化を後押しする代替策の検討を急がねばならない。政府は、太陽光パネルのリサイクルを義務付ける法案について、見直しを検討すると表明した。経済産業省と環境省が有識者会議の議論を踏まえて制度設計したが、法案を審査する内閣法制局から、問題点を指摘されたためだ。大半の発電事業者は現在、パネルを廃