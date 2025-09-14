女優の伊藤沙莉（31）が13日、都内で主演映画「風のマジム」（監督芳賀薫）の舞台あいさつに出席した。物語にちなんで「真心を込めていること」を問われると「ご飯を作ること」と回答。最近ゴーヤーの唐揚げを作ったといい、昨年末に結婚した劇作家の夫・蓬莱竜太氏（49）をキッチンに呼び「揚げながら飲みながら食べた」とのろけた。ダチョウ倶楽部の肥後克広（62）は「うちの家庭菜園で作ったゴーヤーでぜひ食べてみたい」