トランプ米政権が、パレスチナ自治政府関係者へのビザ（査証）発給を拒否すると発表した。このままでは、ニューヨークの国連本部で今月下旬に行われる国連総会一般討論演説などに、自治政府トップらは出席できない。米国は一方的な措置を見直すべきだ。米国務省は８月末、自治政府やパレスチナ解放機構（ＰＬＯ）が「教育の場でテロを扇動している」などと主張し、安全保障上の観点からビザ発給拒否を決めたと説明した。自治