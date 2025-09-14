日本と欧州連合（ＥＵ）は、蓄電池のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化を目指し、包括的な協力を始める。ＥＵの執行機関・欧州委員会のセジュルネ上級副委員長の来日に合わせ、日欧の業界団体間が１５日にリサイクル促進などの協力を盛り込んだ覚書に署名し、経済安全保障上の観点から、蓄電池の「脱中国依存」を進める構えだ。政府関係者が明らかにした。覚書には、原材料の再利用に向け、蓄電池のリサイクル