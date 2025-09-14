◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（2025年9月14日IGアリーナ）トリプル世界戦の前日計量が13日、IGアリーナのサブアリーナで行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥はリミットを100グラム下回る55・2キロ、WBA暫定王者アフマダリエフは55・0キロでともに一発パスした。この日は一般公開され、ファンの大歓声を浴びた井上は