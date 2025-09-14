月額約１３０万円の歳費とは別に、国会議員に毎月１００万円支給される調査研究広報滞在費（旧文書通信交通滞在費、非課税）。８月から１万円超の支出を対象に使途公開を義務付ける運用が始まった。「政治とカネ」に厳しい目が向けられる中、透明性の向上で、政治の信頼回復につながるか。在職１日で満額支給問題視旧文通費は歳費法などで定められており、税金が原資だ。渡しきりで使い道の公表や残金の返還は不要だったため