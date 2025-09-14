気象台は、午前5時1分に、暴風警報を釧路市釧路、釧路市音別、釧路町、白糠町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・釧路市釧路、釧路市音別、釧路町、白糠町に発表 14日05:01時点釧路地方では、14日朝まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□暴風警報【発表】14日朝にかけて警戒風向南東・陸上最大風速20m/s■釧路市音別□暴風警報【発表】14日朝にかけて警戒風