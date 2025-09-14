東京世界陸上がいよいよ開幕。注目のマラソンは14日に女子、15日に男子（ともに午前7時30分スタート）が行われ、13日に男子代表の吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）、近藤亮太（25、三菱重工）、小山直城（29、Honda）がオンライン会見に臨み、意気込みを語った。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手今大会、猛暑の影響もあり選手の体調などを考慮して、35km競歩、マラソンともにスタート時間が8時か