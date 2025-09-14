本村市長（右）に梅酒を贈呈する相模女子大学の学生＝１２日、相模原市役所相模女子大学（相模原市南区）の学生らが１２日、キャンパス内で収穫した梅を地元の吟醸酒に漬け込んで造った梅酒「翠想（すいそう）」を本村賢太郎市長に贈呈した。本村市長は「収穫から取り組んだ学生の皆さんの思いが込められている。いつもおいしいと評判だ」と喜んだ。梅酒は２０１５年から地元の久保田酒造（同市緑区）と連携して製造・販売され