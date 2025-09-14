贈られた化粧まわしを前にする旭海雄関＝５日、旭丘高大相撲秋場所（１４日初日）で新十両昇進を果たした旭海雄（きょくかいゆう）関（２５）＝大島部屋＝に母校の旭丘高校（小田原市城内）から化粧まわしが贈られた。贈呈式が５日、生徒や教職員らの前で行われ、旭海雄関は活躍を誓った。化粧まわしには市のシンボルの小田原城と市の花である梅、同校城内キャンパスの校舎がデザインされている。