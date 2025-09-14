カーリング界の未来はいかに――。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦３日目（１３日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）のタイブレークで、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）がフォルティウスに２―７に敗戦。３大会連続の五輪出場はならなかった。第６エンド（Ｅ）終了時点で相手の負けを認めるコンシードを選択すると、涙がこぼれ落ちた。スキップ・藤沢五月（３４）はサード・吉田