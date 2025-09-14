永野芽郁（２５）と坂口健太郎（３４）の交際過去報道が思わぬ波紋を呼んでいる。１１日発売の週刊文春は坂口が一般女性と同棲中であったこと、その女性と交際中の３年ほど前にしばらく永野と親密な関係であったと伝えた。同誌の取材に、永野の事務所は過去に坂口と交際していた事実を認めている。坂口が別の女性と付き合っているとは知らなかった。それにしても目立つのは、永野が共演者と親密な関係になるケースが多いこと