追憶の世界陸上・2007年大阪大会陸上の世界選手権東京大会は13日に開幕。21日までの9日間、国立競技場で熱戦が繰り広げられる。今大会が20回目となる大舞台では、過去に記憶に残る様々なシーンがあった。1991年以来、34年ぶりに東京で開催されるこの機会に「追憶の世界陸上」として振り返る。2007年大阪大会では、男子50キロ競歩の山崎勇喜に悲劇の結末が待っていた世界陸上が前回、日本で開催されたのは18年前の大阪大会。男