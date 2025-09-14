◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人が坂本勇人内野手（３６）の逆転サヨナラ打で阪神とのレギュラーシーズン最終戦を制した。初回、３点を先行された直後に中山礼都内野手（２３）がプロ初の逆転満塁本塁打。５回に一挙７失点したが、７回に３点を返し、９回に坂本が「打撃の神様」川上哲治を抜き球団歴代４位の原辰徳に並ぶ１２本目のサヨナラ安打を放った。両軍計２１得点の乱打戦を制し