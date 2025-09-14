◆パ・リーグオリックス１―２ソフトバンク（１３日・京セラドーム大阪)ソフトバンクが執念の逆転勝ちだ。１点を追う９回に試合をひっくり返し、優勝マジックを１３とした。「苦しい試合だった。勝ちきったのは大きい」と連敗を３で止めた小久保監督。２位の日本ハムがデーゲームで勝利し、負ければ１・５ゲーム差に詰められるところで踏ん張った。９回は近藤、中村の連打でチャンスをつくり、牧原大が同点犠飛。マチャドの