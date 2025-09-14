◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１―１０阪神（１３日・東京ドーム）阪神・藤川監督は悲劇的な幕切れを淡々と受け止めた。９―１０で迎えた９回。守護神・岩崎とセットアッパーの石井が不在の中、マウンドに上がったドリスが代打・坂本に逆転サヨナラ２点打を浴びた。レギュラーシーズン最後の巨人戦は、今季ワーストの１１失点で同７度目のサヨナラ負け。指揮官は「どっちに転ぶか、いっつも分からない。いい勝負になった」と振り