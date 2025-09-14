◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０中日（１３日・マツダスタジアム）今季限りで現役を引退する中日・中田翔内野手（３６）が１３日、故郷のファンに別れを告げた。今季最後の広島戦（マツダ）で１軍に合流。出場選手登録はされていないが、試合前に打撃練習を行い、敵地の拍手にヘルメットを取って応えた。試合後は登場曲「ＭｙＨＥＲＯ」（ビーグルクルー）が流れるなか、同学年の広島・菊池から花束を贈られ、「本当にありが