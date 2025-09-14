◆明治安田Ｊ１第２９節清水１―０新潟（１３日・デンカＳ）清水エスパルスはアウェーで最下位の新潟に１―０で競り勝ち、５試合ぶりの白星を挙げた。前半１６分、クロスに反応したＦＷ高橋利樹が２戦連発弾。エースのＦＷ北川航也主将（２９）を出場停止で欠く中、今夏加入したストライカーが貴重な先制点をもたらした。守備もＧＫ梅田透吾を中心に踏ん張り、今季９度目の無失点。順位は１３位のままだが勝ち点を３６とし、