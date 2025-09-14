◆明治安田Ｊ２第２９節いわき５―１札幌（１３日・プレド）退場者２人が出たことが響き、北海道コンサドーレ札幌が３試合ぶりに黒星を喫した。ホーム・いわき戦は前半２９分、ＭＦ白井陽斗（２５）のゴールで先手を奪うも、同３６分にＭＦ荒野拓馬（３２）が一発レッド。同４４分に追いつかれ、後半２分に逆転を許した。反撃を試みた直後の同５分、ＦＷマリオセルジオ（３０）も一発退場に。９対１１の数的不利を覆せず、１