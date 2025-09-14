◇WBA世界ミニマム級王座決定戦同級1位・高田勇仁《12回戦》同級2位・松本流星（2025年9月14日IGアリーナ）ミニマム級王座決定戦の2人はいずれも47.5キロでパスした。プロ7戦目で世界初挑戦する松本は、8月の試合で急性硬膜下血腫を起こして亡くなった日大の先輩・神足茂利さんのロゴをトランクスとガウンに付ける。「力を貸してほしいじゃないけど、一緒に戦おうという意味」と明かした。一方、プロ10年目、28戦目で世