東海大静岡翔洋高陸上部に、男子４００メートル元日本記録保持者で東海大の高野進監督兼短距離コーチ（６４）＝東海大教授＝がスーパーアドバイザーとして就任したことが１３日、分かった。この日は同校のオープンスクールで、来年入学を希望する中学生や同校の中高生の陸上部員に対して講義を行った。今後は、不定期ながら同校で後進の指導に当たる。高野氏は吉原商高（現富士市立高）から東海大に進学。男子４００メートルの