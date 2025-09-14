◇陸上世界選手権東京大会第1日（2025年9月13日国立競技場）陸上の第20回世界選手権東京大会が13日、国立競技場でが13日に開幕し、男子35キロ競歩で勝木隼人（34＝自衛隊）が2時間29分16秒で銅メダルを獲得し、今大会の日本勢メダル第1号となった。日本勢が競歩でメダル獲得するのは6大会連続、勝木にとっては世界選手権、五輪を通じて初めての表彰台。22年大会で銀、23年大会で銅の川野将虎（26＝旭化成）は18位だった。