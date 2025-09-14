気象台は、午前4時44分に、大雨警報（土砂災害）を魚津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・魚津市に発表 14日04:44時点富山県では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。東部では、14日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報・土砂災害14日夕方にかけて警戒・浸水14日朝にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報14日朝にかけ