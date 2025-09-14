◇陸上 世界選手権東京大会第1日（2025年9月13日国立競技場）男子35キロ競歩で勝木隼人（34＝自衛隊）が2時間29分16秒で銅メダルを獲得し、今大会の日本勢メダル第1号となった。日本のお家芸である競歩の活躍の裏には、科学的なアプローチの蓄積がある。猛暑となる今大会を想定し、6月には勝木ら代表が集まって測定研修合宿を行った。国際競歩審判員が歩型をチェックする本番さながらの緊張感の中で4000メートルを3分の