福井競輪場のG2「第41回共同通信社杯」は3日目を迎える。注目は11Rだ。ワールドクラスの脚力を誇る太田が中心。二次予選は根田の仕掛けに狂わされた分、脇本にあっさり行かれた。ただ、初日の走りを見ても、落ち着いて自分の仕掛けさえできれば力は上。このメンバーに入っても新山を出させず主導権を握り、別線を完封する。対抗は逆転含みで古性。前々に踏み込んで直線で迫る。＜1＞古性優作（勝ち上がれたのは）たまた