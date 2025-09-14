◇カーリング日本代表決定戦第3日（2025年9月13日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）1勝ずつで迎えた3戦先勝方式の決勝は、SC軽井沢クラブがフォルティウスを11―3で破り代表決定に王手。最大2試合が行われる14日に代表が決まる。20代の若手主体で挑むSC軽井沢クが経験豊富なフォルティウスに先勝し、代表の座に王手をかけた。24歳のスキップ、上野美は「凄く明るく、自分たちらしくプレーできているんじゃないかな」と