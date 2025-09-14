大相撲秋場所は14日に東京・両国国技館で初日を迎える。13日は土俵祭りなどが行われ、八角理事長（元横綱・北勝海）らが15日間の安全を祈願。本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は豊昇龍（26＝立浪部屋）と大の里（25＝二所ノ関部屋）の両横綱が引っ張っていく展開を期待した。名古屋場所は猛暑、新会場（IGアリーナ）など波乱の要素が多かったなかで平幕の琴勝峰が賜杯を手にしました。この結果を誰が予想したでし