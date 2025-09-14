【プレミアリーグ第4節】(ロンドン スタジアム)ウエスト・ハム 0-3(前半0-0)トッテナム<得点者>[ト]パペ・マタル・サール(47分)、ルーカス・ベリバル(57分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(64分)<退場>[ウ]トマーシュ・ソウチェク(54分)<警告>[ト]ジェド・スペンス(52分)