【ブンデスリーガ第3節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 5-0(前半4-0)ハンブルガーSV<得点者>[バ]セルジュ・ニャブリ(3分)、アレクサンダル・パブロビッチ(9分)、ハリー・ケイン2(26分、62分)、ルイス・ディアス(29分)<警告>[バ]ダヨ・ウパメカノ(27分)、アレクサンダル・パブロビッチ(90分+1)[ハ]A. Soumahoro(1分)、M. Muheim(86分)