[9.13 オランダ・エールディビジ第5節](スタディオン・フェイエノールト)※28:00開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 4 渡辺剛DF 5 G. SmalDF 21 アネル アフメドジッチDF 26 G. ReadMF 8 クインテン・ティンバーMF 14 セム・スタインMF 40 L. ValenteFW 9 上田綺世FW 16 L. SauerFW 23 A. Hadj Moussa控えGK 1 ジュスティン バイローGK 39 L. BossinDF 2 バルト ニューコープDF 15