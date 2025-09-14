6月に国際オリンピック委員会初の女性会長に就任したカースティ・コベントリー氏が13日、就任後初来日し、日本オリンピック委員会（JOC）主催の国際女性スポーツフォーラムに出席した。スポーツ界では中央団体役員の女性がまだ少なく「全女性がリーダーシップを取れるように」などと熱弁。会の前に懇談したJOCの橋本聖子会長は「次に向かっていこうという会話ができた」と連携強化に手応えを示した。