富永が本拠地デビュー戦で大暴れした。Bリーグ1部（B1）のレバンガ北海道は、クラブ創設15周年記念事業として3カ国4チーム参加の国際大会を開催し、1回戦で新竹御●ライオニアーズ(台湾、●＝山かんむりに頂)を100―83で下し、決勝に進んだ。今季新加入の日本代表SG富永啓生（24）が両軍最多27得点の活躍でチームを勝利に導いた。レバンガカラーの緑のユニホームに身を包んだ富永が、注目の本拠地デビュー戦で期待通りの活躍を