◇明治安田J1第29節福岡2ー4C大阪（2025年9月13日ベススタ）男子短距離界のエース、サニブラウン・ハキームを兄に持つ19歳の福岡FWサニブラウン・ハナンがホームのC大阪戦で初めてベンチ入りした。下部組織に所属するハナンは1メートル87、80キロの大型FWで8月26日に来季からのトップ昇格が発表されたばかり。出場機会はなく、公式戦デビューはお預けとなったが、兄も男子100メートルに出場した陸上世界選手権が開幕した