気象台は、午前4時24分に、洪水警報を金沢市、かほく市、津幡町、内灘町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・金沢市、かほく市、津幡町、内灘町に発表 14日04:24時点能登では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。加賀では、14日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□洪水警報【発表】14日昼前にかけて警戒■七尾市□大雨警報・土砂災害14日夕方にかけて警