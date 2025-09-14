【4R】直前の地元防府。3日間、宣言通りの先行勝負を貫き、初優勝を飾った原田。弾みをつけて当地参戦だ。「防府の後も普通に練習。決勝は落ち着いて踏めた。武雄は3回目だけど、あまりいい印象はない」。当バンクの印象を苦笑いを浮かべながら話したが、優勝直後のシリーズなら予選は人気になって当然だ。「先行で勝負します」。初戦への意気込みをきっぱりと言い切った。番手は赤松だが、S早い井坂が前受けからインで粘る