きょうは低気圧が次第に遠ざかるため、北日本の大雨や強風は徐々に落ち着く見込みです。東日本と西日本は大気の状態が不安定となり、日本海側を中心に雷を伴って、雨脚の強まる所があるでしょう。予想最高気温はきのうと同じかやや高い所が多く、西日本と東日本は広く真夏日となる予想です。湿度が高く、体にこたえる蒸し暑さとなるでしょう。あすの敬老の日は各地で日差しがありますが、午後は山沿いで雷雨となる所がありそうです