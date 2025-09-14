韓国の男性グループ・ＲＩＩＺＥ（ライズ）が１３日、東京・国立代々木競技場第一体育館で、初ワールドツアー「ＲＩＩＺＩＮＧＬＯＵＤ」の一環として、初アリーナツアーの東京公演を開催。来年２月２１〜２３日に自身初の東京ドーム公演を開催することを発表した。Ｋ−ＰＯＰ男性グループ最速となるデビュー２年５カ月で、東京ドーム公演を実現させる。昨夏にホールツアー、今夏にアリーナツアーと規模を“ライズ”させ、爆